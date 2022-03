Antille, manifestanti fanno irruzione durante l’intervista di Marine Le Pen: «Vai fuori razzista» – Il video

La politica francese si trovava a Le Gosier, nelle Antille francesi. Qui stava registrando un’intervista per la televisione

Un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione sabato 26 marzo durante il programma che Marine Le Pen stava registrando nel suo hotel a Le Gosier, comune francese nelle Antille. Gli attivisti si sono presentati come nazionalisti locali di Guadalupa, il dipartimento dove si trova Le Gosier. Secondo quanto riportato dall’addetto stampa di Le Pen, invece, si trattava di esponenti dell’estrema sinistra. Le Pen avrebbe ricevuto «un colpo alla schiena» mentre alcuni attivisti le avrebbero «strappato il microfono alla candidata». Tra i manifestanti c’era Laurence Maquiaba, che ha detto di voler «impedire che il messaggio di Marine Le Pen venisse trasmesso. Gli abitanti di Guadalupa non vogliono questa persona e un partito che non è affatto cambiato». Nel filmato le guardie del corpo di Marine Le Pen tentano di proteggerla, mentre i manifestanti le urlavano «Fuori, razzista». Il presidente Emmanuel Macron ha condannato quello che è successo.

