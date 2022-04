Elezioni in Francia, Marine Le Pen accelera ma non al primo turno

Il primo turno delle elezioni presidenziali francesi è dietro l’angolo, si vota domenica per tutta la giornata. E il presidente uscente, Emmanuel Macron, appare in difficoltà, certamente se l’obiettivo era una vittoria al primo turno e più in generale al ballottaggio previsto tra due settimane. Molto si è parlato della sua impopolarità, il nemico più ostico rispetto a candidati che sulla carta non apparivano particolarmente forti.

Il sondaggio Ipsos realizzato il 7 aprile scorso

Il sondaggio di Ipos conferma le preoccupazioni del presidente. Marine Le Pen è data in crescita e la forbice che la separa dal presidente non è particolarmente ampia, se la giocano 47% a 53% ma con lei che negli ultimi giorni ha guadagnato un punto percentuale a discapito di Macron.

Il sondaggio Ipsos realizzato il 7 aprile scorso

Tra le società di sondaggi c’è anche chi avanza previsioni peggiori. E’ il caso della brasiliana Atlas Politico, che però non ha svolto sondaggi autonomi in Francia, secondo la quale al secondo turno Marine Le Pen è data per vincente. Secondo Atlas Politico, Le Pen può vincere di misura.

Leggi anche: