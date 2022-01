Bomb Cyclone: la tempesta in arrivo sulla costa orientale degli Stati Uniti – Il video

Sulla costa orientale degli Stati Uniti è emergenza maltempo: 75 milioni di americani attendo l’arrivo del bomb cyclone (trending anche su Twitter) che potrebbe causare abbondanti nevicate e forti venti da Charlotte a Washington fino a New York e Boston nelle prossime ore. Migliaia di voli sono già stati cancellati. La compagnia aerea Delta ne ha fermati almeno 750 previsti per sabato, mentre lo scalo di Boston ne ha annullati oltre 2.000. La capitale del Massachusetts è una delle città che rischia di essere più colpita dalla tempesta. Ma anche gli stati di New York e New Jersey hanno dichiarato lo stato di emergenza. Solo a New York i meteorologi prevedono fra i 20 e i 30 centimetri di neve con venti fino a 72,42 chilometri. Le autorità, inclusa la Casa Bianca, mettono in guardia sulle temperature glaciali e sulle condizioni pericolose soprattutto per le strade.

Video da: Twitter

