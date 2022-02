Il Fishgate di Eric Adams: il sindaco vegano di New York beccato a mangiare pesce

Il neosindaco di New York Eric Adams, dopo essersi vantato di essere vegano, è stato sorpreso dai reporter a mangiare pesce in un ristorante italiano a Midtown, Osteria La Baia. «Voglio essere un modello per le persone che stanno seguendo o aspirano a seguire una dieta vegetariana ma, come ho detto, sono perfettamente imperfetto e occasionalmente mangio pesce», ha ammesso. Ma sino al giorno prima il suo portavoce Maxwell Young aveva negato a Politico che Adams consumasse pesce. Ora il primo cittadino è finito in quello che sui social network è stato battezzato come il “Fishgate”. Aggravato da un’altra circostanza: un paio di giorni fa lo stesso Adams aveva paragonato chi mangia formaggio a chi consuma eroina. «Il cibo è una droga, crea dipendenza – ha detto l’ex poliziotto diventato sindaco – se prendiamo una persona dipendente dall’eroina e la mettiamo in una stanza, e un’altra dipendente dal formaggio e glielo togliamo, vi sfido a riconoscere la persona dipendente dall’eroina da quella dipendente dal formaggio».

Leggi anche: