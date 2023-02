Chiede un pasto vegano in aereo, gli portano una banana: la denuncia di un passeggero

Ordina una colazione vegan e gli portano un’unica banana. Protagonista: un passeggere vegano del volo Jakarta Soekarno-Hatta di un aereo della Japan Airlines che sul sito Flyer Talk, un forum per gli appassionati di aviazione dove si discute delle questioni relative ai viaggi, ha denunciato l’accaduto. «Quando mi hanno servito la banana dopo il decollo, ho pensato che fosse solo un antipasto deludente, ma in realtà era l’intero pasto», ha raccontato. «Era davvero una buona banana, una delle migliori che abbia mai mangiato, ma sembra comunque più appropriata come spuntino. È stato carino da parte dell’equipaggio servire la banana con le bacchette, però», ironizza sul sito internet. Stando ai resoconti sul forum, però, Kris Chari – questo il nome del passeggero – non è il primo e non sarà (probabilmente) nemmeno l’ultimo a lamentarsi della consistenza dei pasti serviti a bordo di un volo di linea. Un viaggiatore di Ryanair, racconta infatti il Mirror, ha recentemente pubblicato sullo stesso sito di discussione la foto di una lasagna ordinata durante un volo di ritorno nel Regno Unito: «La poltiglia più molliccia, più triste e dall’aspetto più grigio che io abbia mai mangiato», si legge nella descrizione.

Foto di copertina: FLYER TALK / KRIS CHARI

