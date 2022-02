‘Il Riformista’, veleno su ‘Report’ e Ranucci: «Compiti fittizi ai freelance, ma volevano materiale su un politico del Nord»

Il Riformista sostiene di essere entrato in possesso di documenti che getterebbero ombre sul programma di RaiTre Report e sul coordinatore Sigfrido Ranucci. Secondo il quotidiano diretto da Piero Sansonetti, Ranucci avrebbe offerto soldi a freelance che gli proponevano filmati per danneggiare la reputazione di un politico del Nord. Stando al Riformista, Ranucci chiese l’invio dei filmati in forma anonima per posta, proponendo poi al freelance di fatturargli un servizio sulla Calabria. L’articolo sostiene che, per ottenere il pagamento dalla Rai, Ranucci disse al freelance che avrebbe garantito in prima persona sul valore giornalistico del servizio sulla Calabria, prima di metterlo in soffitta e utilizzare le immagini contro il politico. Quando uno dei freelance fece notare a Ranucci che lui non poteva stare in Italia – «evidentemente dichiarava di essere latitante», scrive Il Riformista -, il coordinatore di Report lo avrebbe rassicurato dicendogli che gli avrebbe organizzato un incontro con il capo dei Ros, il Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri.

