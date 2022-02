Lotta al caro-ombrellone e nuovi investimenti: ecco il piano del governo sulle concessioni balneari

Il governo Draghi continua a lavorare sulla riforma delle concessioni balneari che oggi, 15 febbraio, arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Secondo quanto anticipato da Ansa e Repubblica, le principali linee guida riguarderebbero la tutela degli investimenti, la salvaguardia di tutti i cittadini che devono il proprio reddito alla gestione di uno stabilimento, ma anche il potenziamento degli investimenti futuri collegati alle migliorie del servizio. La riforma riguarderà anche il contenimento dei prezzi, con una particolare attenzione al “caro-ombrellone” per la tutela dei consumatori. La discussione in Cdm sarà anche sulla proroga fino alla fine del 2023 per poi cominciare nel 2024 con le gare per le nuove assegnazioni. La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha commentato: «La soluzione non è espropriare aziende italiane che hanno investito per dare concessioni a multinazionali straniere che hanno un potere che gli imprenditori italiani, anche autorevolissimi, non hanno». «In Italia ci sono chilometri di costa che non sono sottoposti a concessione, quindi se un giovane volesse aprire uno stabilimento balneare, lo Stato potrebbe tranquillamente mettere all’asta altre concessioni – ha aggiunto Meloni -. Ma quando metteremo all’asta queste concessioni gestite da famiglie che hanno investito per decenni, quelle concessioni non andranno al giovane che vuole aprire lo stabilimento ma alle multinazionali straniere». A commentare la riforma in atto è anche il capogruppo Pd in Commissione Bilancio, Daniele Manca. La richiesta al governo è quella di un coinvolgimento pieno delle Regioni sul tema: «Regioni ed enti locali vanno coinvolti per definire una proposta condivisa che possa dare attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato salvaguardando gli investimenti delle imprese turistiche», ha spiegato. «Dobbiamo evitare contrapposizioni e conflitti di fronte a un settore che deve ripartire».

