Ufficiale: l’Atalanta passa al finanziere americano Stephen Pagliuca. I Percassi restano alla guida del club

L’Atalanta è stata acquistata da un gruppo di investitori guidati dal finanziere Stephen Pagliuca. L’accordo tra la famiglia Percassi e il businessman americano sarebbe ormai ufficiale, con le condizioni già circolate nei giorni scorsi, quando le indiscrezioni davano il club bergamasco nelle mire del fondo americano Kkr. Smentito l’interesse del fondo già interessato a Tim, è arrivata l’ufficialità per l’acquisto di Pagliuca, già comproprietario dei Boston Celtics in Nba. Stando ai primi dettagli emersi sulla partnership, Pagliuca sarà co-chairman del club con l’acquisizione per oltre 400 milioni del 55% di La Dea srl, la sub-holding della famiglia Percassi che detiene circa l’86% del capitale sociale dell’Atalanta. Antonio e Luca Percassi restano il principale singolo azionista, mantenendo anche le cariche societarie di presidente e amministratore delegato.

Leggi anche: