Ucraina, il dittatore Kadyrov annuncia l’ingresso della Cecenia in guerra con anfibi Prada da 1.500 dollari

Ramzan Kadyrov è il dittatore che dal febbraio del 2007 è alla guida dalla Cecenia, un territorio tra Mar Caspio e il Mar Nero. In questi giorni Kadyrov si è espresso a favore dell’invasione della Russia in Ucraina decisa da Vladimir Putin e in un evento pubblico ha chiairto che in Cecenia ci sono 70 mila uomini pronti a fornire sostegno alla Russia. A questo evento Kadyrov si è presentato in mimetica con un paio di stivali ai piedi che hanno attirato l’attenzione di molti commentatori: il dittatore infatti indossava un paio di Prada Monolith, stivali che possono arrivare a costare 1.500 dollari. Tagliente il commento di Ragip Soylu, caporedattore del Middle East Eye: «Il diavolo veste davvero Prada».

