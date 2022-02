Beccate le messinscene dei cittadini ucraini in fuga durante l’invasione russa? No, è un film del 2013

Un video del 2013 è stato diffuso nel corso dell’invasione russa dell’Ucraina per sostenere che le fughe dei cittadini ucraini siano solo messinscene

Circola un video con il quale si sostiene che delle scene di panico riprese in Ucraina siano in realtà delle messinscene, con tanto di telecamera e il classico «ciak si gira» con tutte le comparse che iniziano a correre senza nessun reale motivo. Insomma, per sostenere che ci sia un’invasione russa e la preoccupazione dei cittadini ucraini ci sarebbe bisogno di inscenare una folla che finge di essere spaventata.

Per chi ha fretta

Il video viene usato per sostenere che le scene riprese in Ucraina durante l’invasione russa siano false.

Il video risale al 2013 ed è stato realizzato a Birmingham, in Inghilterra.

Analisi

Ecco la condivisione nella gruppo Facebook “Movimento non sono un covidiota” dove l’utente Mario scrive:

Laurent Geinoz Dopo la manipolazione delle merde durante il Coronacircus , possiamo ancora fidarci di loro ? Manipolazione dei media per far credere che i cattivi russi “attaccano” il popolo ucraino – Parte 1 1. “Il popolo ucraino indifeso”, titola questo mezzo, che mostra scene di panico con persone che gridano… 2. In realtà… una messa in scena…

Un film del 2013

Non si tratta di un video attuale e nemmeno ambientato in Ucraina. Risulta caricato nell’aprile 2013 dal canale Youtube di Richard Wood con il seguente titolo: «Kaleidoscope Man run for your life Birmingham» e la seguente descrizione:

Filming running crowd scene in Birmingham City centre for sci-fi feature film Kaleidoscope Man with Dir Simon Cox.

La scena è stata ripresa a Victoria Square, Birmingham, come possiamo notare grazie a Google Street View:

Conclusioni

Il video non mostra affatto una presunta messinscena dei cittadini ucraini in fuga durante l’invasione russa in Ucraina.

