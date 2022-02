Guerra in Ucraina, il campione di boxe si arruola nell’esercito per difendere la patria

Lomachenko, ex campione del mondo dei pesi leggeri, si è arruolato in un battaglione di stanza dalle parti di Odessa

Vasiliy Lomachenko, ex campione del mondo di boxe, si è arruolato nell’esercito ucraino. Il pugile ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae vestito con la mimetica e con un fucile a tracolla. «Il battaglione di difesa territoriale Belgorod-Dnestrovsky è stato addestrato e armato. Il pugile Vasil Lomachenko è uno di questi», dice il sindaco di Bilhorod-Dnistrovskyi Vitaliy Grazhdan. Lomachenko, ex campione del mondo dei pesi leggeri, si è arruolato in un battaglione di stanza dalle parti di Odessa. Lomachenko ha vinto la medaglia d’oro nei pesi piuma a Pechino nel 2008 e nei pesi leggeri a Londra nel 2012.

Leggi anche: