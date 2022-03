Ucraina, Zelensky ringrazia William e Kate: «Il bene trionferà»

«Olena e io siamo grati al duca e alla duchessa di Cambridge che, in questo momento cruciale, in cui l’Ucraina si oppone coraggiosamente all’invasione della Russia, sono al fianco del nostro Paese e sostengono i nostri coraggiosi cittadini». Il presidente Volodymyr Zelensky e sua moglie hanno ringraziato così da Twitter William e Kate, per il sostegno espresso dai reali durante l’invasione russa al leader ucraino e al suo popolo. «Il bene trionferà», ha aggiunto Zelensky. Che interverrà oggi in video-collegamento alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo sulla guerra in Ucraina che si terrà a partire da mezzogiorno.

