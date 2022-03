Cade dalla finestra della classe a Firenze: grave un 14enne. L’incidente durante il cambio dell’ora

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Meyer di Firenze un ragazzo di 14 anni caduto dalla finestra della sua classe al quarto piano. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, 2 marzo, in una scuola media paritaria di Firenze, in viale Matteotti. Stando alle prime informazioni, la vicenda sarebbe avvenuta durante il cambio dell’ora, quando in classe era in corso quindi l’avvicendamento degli insegnanti. Il 14enne è stato portato all’ospedale pediatrico da subito in codice rosso, per lui la prognosi resta riservata.

