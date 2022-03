Guerra in Ucraina, la scuola bombardata a Zhytomyr – Il video

Una scuola pubblica che si trovava nel centro di Zhytomyr, a circa 150 chilometri a ovest di Kiev, è stata colpita questa mattina durante un bombardamento: lo scrive l’agenzia di stampa Dire che cita come fonte padre Michail Wocial, un salesiano che si trova in città, aggiungendo che per ora non è chiaro se ci siano state vittime. Secondo le informazioni disponibili, l’istituto, identificato con il numero “25”, disponeva di un rifugio sotterraneo. «L’esplosione è avvenuta due ore fa», ha detto padre Wocial. «Questa notte era stata più tranquilla ma stamane i bombardamenti sono ripresi». Nei giorni scorsi, dopo l’avvio dell’offensiva militare russa il 24 febbraio, Zhytomyr era già stata bombardata. Fonti del ministero dell’Interno ucraino avevano riferito che l’aeroporto cittadino era stato colpito da un missile Iskander partito dal territorio della Bielorussia.

Video da: Twitter

