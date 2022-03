Nel rifugio di Kiev la piccola Amalia canta Let it go da Frozen per distrarre gli altri bambini – Il video

Ha cominciato a cantare per gli altri bambini costretti come lei a nascondersi in un rifugio antiaereo di Kiev. E così la giovanissima Amalia con la sua esibizione improvvisata di Let it go dal cartone animato Frozen ha fatto il giro del mondo, comparendo sulle home di decine di siti fuori dall’Ucraina. A diffondere il video è stata Marta Smekhova su Facebook che lo ha anche realizzato. A lei la piccola Amalia ha raccontato che aveva deciso di cominciare a cantare per distrarre gli altri piccoli rinchiusi nel bunker e di aver un sogno: esibirsi su un grande palcoscenico.

