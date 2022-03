Le donne soldato ucraine minacciano i russi: «Vi uccideremo come cani» – Il video

Secondo il ministero degli Esteri il 15% dei soldati ucraini che combatte l’invasione russa è di sesso femminile. Un video pubblicato dalle Forze Armate di Kiev mostra alcune donne soldato mentre rivolgono un appello a combattere: «Siamo le donne dell’Ucraina, abbiamo visto i nostri uomini feriti per proteggere la nostra terra, abbiamo messo in sicurezza i nostri figli e adesso prendiamo le armi. Distruggeremo il nemico in ogni zona della nostra terra, in ogni città, ogni villaggio e ogni foresta. Vi uccideremo come cani rabbiosi, gloria all’Ucraina!».

