Foggia, scontro in autostrada tra auto e bus: quattro morti e otto feriti

Sono quattro i morti accertati in seguito all’incidente stradale avvenuto intorno alle 18.30 di oggi 13 marzo sull’autostrada A16 nel tratto che collega Candela a Cerignola in provincia di Foggia. Al km 156 in direzione Canosa un auto si è scontrata con un furgoncino con a bordo una decina di suore. Otto persone sono rimaste ferite e portate in ospedale dai soccorsi sanitari arrivati sul luogo insieme alle pattuglie di Polizia stradale, ai Vigili del fuoco, ai meccanici e al personale della direzione ottavo Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Le cause dell’incidente non sono ancora note.

