Ucraina, Di Maio alla Camera: «Crisi che può minacciare la sicurezza globale, Occidente compatto»

«Sono trascorse tre settimane dall’avvio di quella che Mosca continua a definire una “operazione militare speciale”, lanciata contro l’Ucraina nella notte del 24 febbraio. In realtà si tratta di una guerra di aggressione non provocata, ingiustificabile e contraria alle più elementari norme del diritto internazionale e sta provocando la più grave catastrofe umanitaria in Europa dal secondo dopoguerra a oggi». Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante l’informativa urgente alla Camera sugli ultimi sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina, svolta oggi 16 marzo. «L’offensiva russa prosegue senza sosta e senza alcun rispetto per le norme di diritto internazionale umanitario: le truppe russe assediano città come Kharkiv, Mariupol, Kherson, Odessa e Sumy, su tre lati dei confini dell’Ucraina – ha proseguito Di Maio -. Un’operazione concentrica che converge verso la capitale Kiev, le cui condizioni appaiono ormai disperate. I bombardamenti si sono ormai estesi anche alle città dell’Ucraina occidentale: a Leopoli, dove opera la nostra Ambasciata, e a Ivano Frankivsk. Zone a pochi chilometri dal confine polacco, vale a dire da Unione Europea e Nato».

Il ministro degli Esteri ha poi aggiunto: «Le Nazioni Unite hanno ricevuto rapporti attendibili sull’uso di munizioni a grappolo da parte delle forze russe, anche nelle aree popolate. Condanniamo fermamente l’uso di queste armi odiose, bandite a livello internazionale: colpiscono indiscriminatamente anche la popolazione civile». Il titolare della Farnesina ha sottolineato l’importanza delle sanzioni internazionali: «L’Italia e tutta la comunità euro-atlantica si stanno mostrando più compatte e determinate che mai nel sostegno all’Ucraina, alla sua popolazione e alla sua resistenza verso l’aggressore russo. Stiamo imponendo quei costi pesantissimi che Mosca sapeva avrebbe patito se avesse imboccato questa strada insensata e assurda».

La diretta dalla Camera

Leggi anche: