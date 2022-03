Agguato a Bari, ferito un 23enne pregiudicato e la fidanzata 15enne: lui è grave

Si torna a sparare per le strade di Bari dove un 23enne pregiudicato e la sua fidanzata di 15 anni sono rimasti feriti in un agguato nel quartiere San Paolo. La coppia si trovava in auto quando è stata colpita da otto colpi di pistola partiti da una vettura in corsa. Il 23enne, considerato vicino al clan Strisciuglio, è stato colpito all’addome e le sue condizioni sono considerate gravi. La ragazza, che era seduta accanto a lui, è stata colpita a una gamba. Gli inquirenti non escludono che l’agguato sia legato a un regolamento di conti nella criminalità del rione. Il 23enne è stato ricoverato al vicino ospedale San Paolo e sottoposto a intervento chirurgico.

