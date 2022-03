Zelensky mostra le immagini della devastazione russa in Ucraina: «Se non fermate la Russia ora, inizieranno altre guerre nel mondo» – Le foto

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha rilanciato sul suo canale Telegram alcune delle immagini più drammatiche sulle devastazioni delle truppe russe nelle diverse città del Paese. Foto accompagnate da un monito per la comunità internazionale, su cui Zelensky torna a fare pressione perché aumentino gli aiuti a favore di Kiev: «Se la Russia non viene fermata ora, se la Russia non viene punita ora, altri aggressori nel mondo inizieranno altre guerre. In diverse regioni del mondo. In diversi continenti. Ovunque uno stato sogni di conquistare i suoi vicini».

Foto da Telegram/ Volodymyr Zelensky | Alex Lourie, Vadim Ghirda, Mikhail Palinchak, Wolfgang Schwan, Mstyslav Chernov.

