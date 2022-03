Conduttrice tv ucraina dichiarata «nemico della Federazione russa». La replica: «Questa è una bella notizia»

A deciderlo è stato il Comitato russo per la protezione degli interessi nazionali che ha inserito Masha Efrosinina nella lista nera di volti noti ostili alla politica di Putin. La risposta su Instagram: «La giornata non è stata vana. Gloria all’Ucraina!»

La conduttrice ucraina Masha Efrosinina è ufficialmente considerata «un nemico della Federazione russa». A deciderlo è stato il Comitato russo per la protezione degli interessi nazionali che ha individuato nella giornalista televisiva un ostacolo alla politica di Vladimir Putin. La stessa Efrosinina tramite il suo canale Instagram ha pubblicato uno screenshot della lista di volti noti dichiarati nemici della Russia, tra i quali compare appunto anche il suo. Il commento alla foto diffusa fornisce l’ulteriore prova di quanto la giornalista non abbia la minima intenzione di indietreggiare rispetto alle sue posizioni pro Ucraina. «La giornata non è stata vana. Gloria all’Ucraina!», ha scritto.

