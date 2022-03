Benzina, il taglio delle accise in vigore da oggi: pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale

La riduzione delle accise sui carburanti e quindi del loro prezzo di vendita è operativa. Sono infatti stati pubblicati nella notte sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale e il decreto legge «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», che contengono le norme che ne riducono il prezzo. La legge, approvata dal consiglio dei ministri del 18 marzo scorso, entra in vigore da oggi. Il decreto contiene anche la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche e il rafforzamento dei poteri speciali del golden power per il settore delle telecomunicazioni, dalle norme per potenziare la capacità di accoglienza dei profughi alle misure per il sostegno delle imprese, delle attività produttive e del lavoro. I primi due commi dell’articolo 1, che riguarda la riduzione delle accise su benzina e diesel, recitano:

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:

a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;

b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.



2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.



Leggi anche: