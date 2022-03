Ucraina, le immagini del missile che ha colpito il palazzo della Regione a Mykolaiv – I video

La mattina del 29 marzo 2022, intorno alle 8:45 ora locale, è stato bombardato il palazzo dell’amministrazione regionale di Mykolaiv, in Ucraina. Al momento si contano 7 morti e 22 feriti, dei quali 18 liberati dai soccorritori da sotto le macerie. Una telecamera posta nell’edificio accanto è riuscita a riprendere l’arrivo del missile, a prima vista simile a quello che aveva colpito il palazzo del governo a Kharkiv. La sezione centrale dell’edificio è stata completamente distrutta dal primo al nono piano.

La foto dell’edificio colpito. Fonte: Vitaly Kim, amministratore regionale di Mykolaiv (qui)

L’area ripresa dalle telecamere è proprio Mykolaiv, come possiamo notare dalle corrispondenze delle infrastrutture tramite Google Maps, e l’edificio colpito immortalato nella foto è il palazzo dell’amministrazione regionale.

Come possiamo vedere da un fotogramma diffuso dall’amministratore regionale Vitaly Kim, scampato al pericolo in quanto essendo in ritardo non era ancora arrivato in ufficio, la telecamera che ha ripreso l’intera scena si trova molto probabilmente in un edificio presente nella stessa piazza del palazzo istituzionale.

Ben 10 unità di soccorso, per circa 56 operatori, sono intervenuti sul posto per spegnere l’incendio provocato e per trarre in salvo i sopravvissuti che si trovavano all’interno dell’edificio.

