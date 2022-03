Germania, l’inflazione esplode: a marzo è salita al 7,3%

Dalla Riunificazione tra Germania Est e Germania Ovest non era mai successo un evento del genere: a marzo l’indice di inflazione registrato a Berlino è salito al 7,3 per cento rispetto al mese precedente. A diffondere il dato è stato l’ufficio di Statisica federale. Il mese prima questo valore aveva raggiunto il 5,5 per cento. Nelle ultime ore il governo tedesco aveva attivato l’allerta preventiva del piano di emergenza sul gas in Germania. Con questo annuncio il ministro dell’Economia e del Clima Robert Habeck ha anticipato che tutto il Paese si dovrà preparare a incontrare difficoltà nell’approvvigionamento di gas a causa della guerra in Ucraina e del cambiamento dei rapporti con la Russia. Dopo questo annuncio il prezzo del gas si è alzato in tutta Europa, fino ad arrivare ai 115 euro al megawattora.

