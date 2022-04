Patrick Zaki, stamattina l’udienza. Lo studente su Facebook: «Sono sotto attacco informatico»

Stamattina si terrà la quinta udienza del processo nei confronti di Patrick Zaki. Lo studente egiziano è accusato a Mansura di diffusione di false notizie ai danni dell’Egitto. Intanto proprio Zaki su Facebook denuncia: «Buongiorno dall’ultima notte e sto affrontando un enorme attacco informatico sui miei account di posta elettronica e social media. Che buon inizio!!». Fonti giudiziarie prevedono che anche l’udienza di oggi si concluderà senza sentenza e solo con un lungo aggiornamento. Zaki è stato scarcerato lo scorso 8 dicembre dopo 22 mesi di custodia cautelare. Ma non può lasciare il paese. Attualmente rischia di essere condannato ad altri cinque anni di carcere per un articolo sui casi di discriminazione dei cristiani egiziani. Si tratta del pezzo per il quale oggi è a processo per il reato di diffusione di notizie false. L’esito dell’udienza potrebbe essere annunciato già in mattinata.

