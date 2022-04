Caso Regeni, sospeso il processo agli 007 egiziani. Il giudice dispone nuove ricerche

La nuova udienza è stata fissata per il prossimo 10 ottobre

Il gup di Roma ha disposto, oggi 11 aprile, la sospensione del procedimento a carico di quattro 007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni affidando nuove ricerche ai Ros. La nuova udienza è stata fissata per il prossimo 10 ottobre. La decisione è stata presa dal gup a seguito delle comunicazioni arrivate dal ministero della Giustizia in merito al no dell’Egitto a una collaborazione, confermata dai carabinieri del Ros. Il giudice ha definito «del tutto pretestuose le argomentazioni della Procura generale del Cairo» sostenendo che «il rifiuto di collaborazione delle autorità egiziane è un dato di fatto».

