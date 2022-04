Il leader ceceno Kadyrov: «L’offensiva proseguirà dopo il Donbass, prenderemo anche Kiev» – Il video

Il dittatore della Cecenia Ramzan Kadyrov ha dichiarato in un video che l’offensiva russa punta a prendere anche Kiev. «Ci sarà un’offensiva. Non solo su Mariupol, ma anche su altri luoghi, città e villaggi. In primo luogo libereremo completamente Lugansk e Donetsk, e poi prenderemo Kiev e tutte le altre città», ha detto in un filmato ripreso dal media Nexta.

