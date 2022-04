I regali dell’ambasciatore cinese al ministro israeliano erano pieni di microspie nascoste: la scoperta nei doni pasquali

La Radio Militare israeliana ha denunciato un tentativo di spionaggio da parte di Pechino: l’ambasciata cinese in Israele avrebbe nascosto delle microspie in alcune tazze da viaggio donate a un ministro israeliano. Come riportano Haaretz e il Jerusalem Post, la scoperta è avvenuta durante i controlli di sicurezza di routine a cui sono sottoposti gli oggetti in entrata nei ministeri, che hanno portato alla luce un dispositivo d’ascolto impiantato in una tazza termica, parte del kit regalato al ministro della Scienza e della Tecnologia Orit Farkash Hacohen. La scoperta ha destato il sospetto che potessero esserci ulteriori «cimici» negli altri doni inviati agli uffici governativi israeliani in occasione della Pasqua, ipotesi che ha generato una risposta tempestiva da parte dello Shin Bet, il Servizio di sicurezza interno di Israele. L’agenzia ha avvisato tutti gli uffici di prestare ancora più attenzione ai doni ricevuti dalle potenze straniere, in particolare dalla Cina, dal momento che potrebbero «contenere strumenti di ascolto o microcamere». Secondo un alto funzionario israeliano, una tazza identica, attualmente sotto esame, sarebbe stata inviata anche al ministero dei Trasporti per il ministro Merav Michaeli. Il ministero della Cultura riferisce, invece, di essere stato informato dall’ambasciata cinese dell’arrivo in giornata 12 aprile di un regalo pasquale anche per il ministro Hili Trooper. L’ambasciata cinese, dal suo canto, ha liquidato la questione come un «gossip infondato» diffuso «da forze che vogliono sabotare le relazioni israelo-cinesi».

