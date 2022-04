Putin all’Ue: «Ora non è possibile sostituire il gas russo in Europa. Ogni attacco fa salire i prezzi»

Mentre l’Europa si organizza in ordine sparso per sostituire il gas russo, Vladimir Putin prova a frenare gli entusiasmi. «Adesso non c’è possibilità di sostituire il gas russo in Europa», ha detto secondo quanto riportato dall’agenzia russa Interfax. «Gli attacchi dei partner europei sul rifiuto delle forniture destabilizzano la situazione e fanno salire i prezzi», ha aggiunto», ha poi minacciato. «I Paesi dell’Unione europea – ha detto secondo la Tass – stanno ulteriormente destabilizzando il mercato dell’energia e aumentando i prezzi per i loro cittadini, con la motivazione di volere abbandonare le risorse energetiche della Russia». Lo scorso 31 marzo, Mosca ha deciso di firmare un decreto che obbliga i cosiddetti Paesi ostili a pagare le forniture di gas in rubli. Putin ha oggi definito la scelta «un obiettivo strategico per rafforzare il commercio con partner più affidabili». Il presidente russo ha parallelamente chiesto chiesto al suo governo di reindirizzare l’export di energia dai Paesi occidentali e dall’Europa all’Asia e in generale verso il Sud e l’Est, e di preparare le infrastrutture per renderlo possibile.

Immagine di copertina: EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV

Leggi anche: