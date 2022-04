L’addio di Ilaria Cucchi al fratello Stefano: «Dopo 12 anni e sei mesi ora posso lasciarti andare»

Dopo oltre un decennio di battaglie in tribunale, Ilaria Cucchi ha pubblicato un messaggio dedicato al fratello Stefano: «Ti voglio bene fratello mio, te ne vorrò per sempre»

Ilaria Cucchi ha potuto dire addio a suo fratello. Un addio arrivato dopo la conferma da parte della Cassazione delle condanne a 12 anni di carcere per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, che nell’ottobre del 2009 hanno picchiato e ucciso Stefano Cucchi, e dopo le condanne del Tribunale di Roma nei confronti degli otto carabinieri che per anni hanno depistato le indagini sulla morte del geometra romano. In un post pubblicato su Facebook, in cui è ritratta china su una fioriera, Ilaria Cucchi scrive: «Dodici anni e sei mesi. È arrivato il momento di dirti addio. E qui e così sognavo di farlo. Ora posso lasciarti andare. Ti voglio bene fratello mio. Te ne vorrò per sempre».

