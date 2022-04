Il pg della Cassazione: «Confermare le condanne per i carabinieri che hanno ucciso Stefano Cucchi»

Confermare le condanne per i carabinieri accusati di aver pestato e ucciso Stefano Cucchi. E’ netta la richiesta del pg della Cassazione, Tomaso Epidendio, che sta discutendo davanti ai supremi giudici la posizione dei quattro militari a processo per la morte del giovane avvenuta il 22 ottobre 2009. Epidendio ha chiesto la conferma della sentenza per omicidio preterintenzionale nei confronti di Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo, già condannati in appello a 13 anni di reclusione. Secondo il pg è da confermare anche la condanna a 4 anni per il maresciallo Roberto Mandolini che risponde di falso. Per Francesco Tedesco, invece, sebbene sia stata proposta comunque la conferma delle condanne, la procura generale ha proposto di calcolare nuovamente la pena, attualmente fissata a 2 anni e 6 mesi, senza la concessione delle attenuanti generiche. Tedesco è il carabiniere che per primo ha deciso di parlare di cosa fosse successo la notte dell’arresto di Stefano Cucchi e di come si fosse prodotto il violento pestaggio nei confronti del giovane fermato per droga. In appello, l’omicidio era stato considerato aggravato da futili motivi: «Le violente modalità con cui è stato consumato il pestaggio ai danni dell’arrestato, gracile nella struttura fisica, esprimono una modalità nell’azione che ha ‘trasnodato’ la semplice intenzione di reagire alla mera resistenza opposta alla esecuzione del fotosegnalamento».

