Napoli, 25enne ucciso fuori dallo stadio Maradona: il corpo crivellato da otto colpi di pistola

La vittima è Enrico Marmoreo, 25enne con precedenti per droga

Enrico Marmoreo, 25 anni, è stato trovato morto nella sua Fiat 500 a Napoli, davanti allo stadio Maradona. A trovare il corpo, crivellato da otto colpi di arma da fuoco, sono stati i Carabinieri della compagnia di Bagnoli. Marmoreo aveva precedenti per droga. Stando alle prime ricostruzioni, i colpi sono stati esplosi da una calibro 9×21. L’agguato sarebbe avvenuto poco prima della mezzanotte. Il corpo senza vita è stato ritrovato in piazza Gabriele D’Annunzio presso lo stadio, lato Curva B. La salma è stata sequestrata per l’autopsia e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria, secondo quanto riporta Il Mattino. Sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli e del Nucleo Operativo dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli.

