Cremona, 20enne picchiato fuori dalla discoteca in diretta social

Un 20enne esce a torso nudo dalla discoteca a Bagnolo Cremasco (Cremona) e un ragazzo gli tira un pugno al volto, facendolo cadere a terra. È successo nella notte tra sabato e domenica fuori dal locale Magika, dove erano presenti molti giovani che hanno assistito alla scena. L’aggressione è avvenuta in diretta social. Nessuno è intervenuto, se non in un secondo momento, ma in molti hanno ripreso la scena con il cellulare. Dopo averla diffusa sui social, ha fatto il giro del web ed è diventato virale. La vittima dell’aggressione, che secondo quanto riporta il Corriere della Sera era già in stato confusionale, è stata portata all’ospedale Maggiore di Crema. Al momento, il ragazzo è stato dimesso senza gravi ripercussioni. Attorno alle 2.40 di mattina sono intervenuti sul posto i carabinieri del Radiomobile di Crema e il servizio d’emergenza del 118. Gli inquirenti hanno acquisito il video e ascoltato alcuni testimoni della vicenda. Sull’aggressore non si hanno ancora elementi.

Foto di copertina tratta dalla pagina Facebook ZonaLocale

Leggi anche: