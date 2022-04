Ucraina, il consigliere di Zelensky: «La guerra potrebbe andare avanti fino all’anno prossimo»

Citato dall’agenzia di stampa Ukrinform, Oleksiy Arestovych ha chiarito che l’eventuale fine della fase attiva nel Donbass non rappresenta la fine della guerra: «Ci aspettano ancora raid aerei e azioni tattiche»

La guerra in Ucraina potrebbe durare «fino all’inizio dell’anno prossimo»: a dirlo è stato il consigliere del presidente ucraino, Oleksiy Arestovych, citato dall’agenzia di stampa Ukrinform. «L’eventuale fine della fase attiva nel Donbass», ha continuato Arestovych, «non rappresenterà la fine della guerra». Il consigliere ha poi descritto quello che le forze ucraine si aspettano da Mosca: «Ci saranno ancora azioni tattiche, raid aerei, guerra. Si tratta di una lunga storia e potrebbe continuare ancora per molto, potrebbe durare fino al nuovo anno. Tutto dipende da una serie di circostanze», ha spiegato. Intanto la Procura generale ucraina ha reso noto l’ultimo bollettino di bambini morti e feriti in guerra: «I bambini feriti da inizio invasione salgono ad almeno 393, i deceduti rimangono a 217».

