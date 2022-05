Coronavirus, 124 morti e 18.896 contagi in un giorno: il tasso di positività sale al 15,4%

Il bollettino del 2 maggio 2022

Oggi, 2 maggio, sono 18.896 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore il dato si è mostrato in calo rispetto a quello di ieri, quando il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute aveva registrato 40.757 nuovi positivi. Sul fronte dei decessi la curva appare invece in aumento: nelle ultime 24 ore sono state 124 le vittime legate al virus (ieri 105). Per un totale di morti da inizio emergenza che arriva a quota 163.736. Gli attualmente positivi nel Paese crescono: oggi sono 1.205.102 contro i 1.231.670 di ieri.

La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda la pressione nelle strutture ospedaliere, le persone positive a Covid-19 che hanno fatto ingresso nei reparti di rianimazione sono 32, ieri le ospedalizzazioni erano state pari a 0. Il totale di ricoverati in area critica sale a 368 (ieri 366). Sul fronte delle aree mediche, il numero di posti letto attualmente occupati da pazienti positivi al virus sono 9.794, in crescita rispetto ai 9.738 di ieri.

Tamponi e tasso di positività

L’attività di tracciamento delle ultime 24 ore appare in calo: oggi, 2 maggio, sono 122.444 i nuovi tamponi eseguiti contro i 287.601 di ieri. Il tasso di positività cresce: dal 14,2% di ieri al 15,4% di oggi.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: