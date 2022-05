Samantha Migliore morta per un’iniezione al seno, il marito: «Non avrò l’affidamento dei figli, tornerò in Germania»

Antonio Bevilacqua, marito di Samantha Migliore, ha raccontato quello che è successo subito dopo la morte della donna che aveva sposato un mese fa e che il 21 aprile è morta nella sua casa di Maranello, a Modena, dopo alcune iniezioni al seno fatte da una finta estetista. Migliore aveva cinque figli (nati da una precedente relazione). Bevilacqua aveva fatto sapere di essere pronto a prendersi cura di loro, tutti minori, dai 5 ai 17 anni. Ma, stando alle sue parole, non potrà avere l’affido dei ragazzi. Così ha deciso di tornare in Germania dove ha vissuto per 14 anni prima di trasferirsi a Modena, per amore. «I servizi sociali di Maranello mi hanno fatto capire che non avrei potuto avere l’affido dei bambini – ha raccontato a Storie Italiane (Rai1) – Gli otto mesi di convivenza che abbiamo avuto sono considerati un periodo di tempo troppo breve per poter ottenere l’affido».

Chi si occuperà dei ragazzi

Bevilacqua e Migliore si erano conosciuti in rete nel 2021. Avevano deciso di andare a convivere e poi di sposarsi. Troppo poco tempo, per la legge, per fare il genitore adottivo. «Ci sarò sempre per i ragazzi, li amo, farò di tutto per loro, sono la mia famiglia, anche se ho preso la decisione di andare all’estero a lavorare – ha raccontato l’uomo – continuerò la vita come se Samantha fosse con me». E allora chi si occuperà adesso dei suoi figli? Probabilmente la famiglia d’origine della vittima che ora si trova in Campania. Bevilacqua, intanto, sarà costretto a tornare alla vita di prima, in Germania, dove potrebbe fare il cuoco.

Resterà comunque a disposizione dei magistrati per fornire la sua versione dei fatti, per raccontare cosa è successo quel giorno, quando Migliore si è sentita male (e poi è morta) a seguito di un’iniezione al seno fatta da Pamela Andress (che, in realtà, si è sempre occupata di eventi e non di estetica). Andress ora è indagata a piede libero: le accuse, pesantissime, sono di esercizio abusivo della professione, omissione di soccorso e morte in conseguenza di altro reato. «Non l’ho mandata via io dopo che Samantha ha iniziato a stare male, è stata lei ad andarsene di sua volontà» ha concluso Bevilacqua.

Leggi anche: