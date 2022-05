Il cantante Leo Gassman ha soccorso una ragazza vittima di stupro a Roma: «Non dimenticherò mai le sue urla»

Una ragazza a Roma è stata vittima di molestie sessuali da parte di uno sconosciuto ed è stata poi soccorsa dal cantante Leo Gassman. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo, la vicenda è stata anticipata oggi da Il Messaggero. Secondo quanto si apprende, la vittima non avrebbe sporto denuncia. Ad aiutarla è stata Leo Gassman, che si trovava nella zona in cui si è verificato il fatto con alcuni amici, dopo averla notata da sola a piangere. La ragazza ha raccontato che un uomo l’aveva molestata ma che era riuscita a scappare e a mettersi in salvo. Portata al policlinico Umberto I per accertamenti, è stata dimessa poco dopo. Ora gli agenti del commissariato Salario stanno indagando. «Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che gridava aiuto», ha raccontato in una serie di storie su Instagram Leo Gassman. «Questa notte io e alcuni passanti abbiamo prestato aiuto a una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un giovane di origine francese – dice – Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito». L’artista poi, ha «chiamato polizia e un’ambulanza che ha portato via la ragazza per accertamenti».

Foto in copertina da INSTAGRAM/LEO GASSMAN

Leggi anche: