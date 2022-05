I genitori di Ilaria Cucchi in ospedale per un’incidente con un’auto pirata: «Non è giusto che la faccia franca: chi ha visto parli»

È stata la stessa Ilaria Cucchi a lanciare un appello su Facebook, dopo che i suoi genitori sono rimasti feriti in un incidente stradale con un’auto pirata, avvenuto questa mattina in autostrada. L’incidente sarebbe avvenuto con un veicolo di grandi dimensioni lungo la Roma-Civitavecchia all’altezza di Monte Romano. Dopo l’impatto, l’auto su cui viaggiavano i genitori di Cucchi ha sbandato finendo in testa-coda a bordo strada: «Sono esplosi tutti i vetri dei finestrini – ha raccontato Cucchi – I miei genitori sono finiti in ospedale assieme ai due accompagnatori», La madre, Rita Calore si è rotta una spalla e il padre, Giovanni Cucchi, un ginocchio. «Sto cercando di capire le condizioni dei due accompagnatori che sono stati ricoverati in un altro ospedale», ha scritto la sorella di Stefano. Nel post, in cui ha pubblicato una foto dell’auto distrutta, ha spiegato che sono in corso le indagini della Polizia stradale. «Mi appello a chiunque potesse aver visto qualcosa. Si faccia avanti. Non è giusto che la faccia franca», ha concluso.

