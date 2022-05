Fedez, l’annuncio a sorpresa sul palco durante il concerto di Tananai: «Presto un nuovo singolo insieme» – Il video

Fedez è tornato sul palco. Durante il concerto di Tananai ieri al Fabrique di Milano il rapper è comparso a sorpresa esibendosi per il pubblico con la canzone Le madri degli altri, scritta proprio insieme a Tananai. Oltre all’esibizione, a sorprendere i fan c’è stato anche l’annuncio di un nuovo singolo in arrivo. «Abbiamo composto una nuova canzone insieme», ha svelato Fedez, senza però aggiungere ulteriori dettagli. «È stato il primo artista a credere in me, dal giorno zero», ha detto Tananai ringraziando il rapper davanti al suo pubblico. Dopo il periodo complicato vissuto a causa dei seri problemi di salute, Fedez si è mostrato più in forma che mai regalando un momento di gioia per tutti i fan presenti. A distanza di quasi due mesi dal suo intervento al pancreas, il cantante ha deciso di rivivere l’adrenalina del palcoscenico facendo incursione nel concerto dell’amico e giovane artista. Lo scorso 26 aprile il cantante di Rozzano aveva regalato un’altra sorpresa ai suoi fan annunciando un attesissimo ritorno nel talent musicale X Factor in qualità di giudice.

