Fedez torna a X Factor: sarà il giudice dell’edizione 2022

Fedez «torna a casa». E lo scrive lui stesso su Instagram: «Avevo solo 23 anni e mi sa che, insieme al mio matrimonio, è stata la mia relazione più lunga». Sarà lui uno dei giudici della prossima edizione di X Factor. Fedez sarà mentore per i ragazzi in gara per il sesto anno, dopo aver preso parte alle cinque edizioni comprese tra il 2014 e il 2018, arrivando alla vittoria già al suo primo anno, nel 2014, con Lorenzo Fragola. Al suo debutto a 24 anni, Fedez – di recente operato per un raro tumore al pancreas – era già il giudice più giovane di tutte le edizioni italiane di X Factor. Intanto la nuova partenza del talent show di Sky è prevista per giugno, quando sono in programma le prime Audition, ovvero il primo step che poi porterà all’individuazione dei 12 protagonisti dei Live show. La grande novità è che la prima fase di selezioni tornerà a essere un grande evento con il pubblico in presenza.

