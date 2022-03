Fedez spiega la sua malattia: «Ho scoperto di avere un raro tumore al pancreas. Ora è stato rimosso»

«Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo». Diretto, senza giri di parole. È così che Fedez ha spiegato su Instagram la malattia che aveva annunciato nei giorni scorsi. Il rapper, classe 1989, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a un intervento chirurgico. Il cantante ha spiegato che l’operazione è durato sei ore: «Mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare».

Insieme alla notizia, Fedez ha pubblicato anche una serie di immagini che documentano il ricovero in ospedale. Ci sono le foto insieme alla moglie Chiara Ferragni e anche una video-dedica di Leone, il primo figlio della coppia: «Papà rimettiti presto così giochiamo insieme». Negli scatti c’è anche quello di una cicatrice molto estesa sulla pancia. Fedez nei giorni scorsi aveva anticipato di avere una malattia e in molti hanno pensato che fosse legata alla demielinizzazione, una condizioni che può portare a sviluppare la sclerosi multipla. Lo stesso cantante ne aveva parlato con Peter Gomez nella trasmissione La Confessione. Già dopo pochi minuti, il post in cui il cantante annuncia la buona riuscita dell’intervento ha superato il milione di like con centinaia di commenti per dare sostegno al cantante.

Leggi anche: