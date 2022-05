Coronavirus, 30.408 casi e 136 morti. Migliorano i ricoveri, tasso di positività all’11,5%

I dimessi e i guariti, in 24 ore, sono oltre 45 mila. I tamponi effettuati sono 264 mila

Il bollettino del 18 maggio 2022

Sono 30.408 i nuovi casi di Coronavirus, ieri erano 44.489 per un totale di 17.147.477 contagiati dall’inizio della pandemia. Stando all’ultimo bollettino della Protezione civile del ministero della Salute, i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 136, ieri 148, il giorno prima 102 per un totale di 165.630 vittime. Gli attualmente positivi oggi sono 952.578, ieri 967.401.

I dati di oggi 18 maggio 2022

La situazione negli ospedali

Negli ospedali italiani sono state ricoverate 7.276 persone, ieri 7.465 (-189) mentre in terapia intensiva si segnalano 318 pazienti, ieri 337 (-19). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 25, ieri 39, il giorno prima 24. In isolamento domiciliare si trovano 944.984 persone, ieri 959.599. I dimessi e i guariti nell’ultima giornata sono 45.614, ieri 59.720.

Tamponi e tasso di positività

Nell’ultima giornata sono stati effettuati 264.273 tamponi, ieri 335.217 per un totale di 218.557.950 test eseguiti dall’inizio del monitoraggio. Il tasso di positività oggi è dell’11,5 per cento, ieri del 13,3.

Ieri e oggi

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

