Coronavirus, 148 morti e 44.489 contagi: calano i ricoveri, tasso di positività al 13,3%

Il bollettino del 17 maggio 2022

Oggi sono 44.489 i nuovi casi di Covid contro i 13.668 di ieri, stando all’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Il totale dei contagiati sale così a 17.116.550. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 148, ieri 102, il giorno prima 62 per un totale di 165.494 vittime dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi oggi sono 967.401, ieri 982.368.

I dati di oggi 17 maggio 2022

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono 7.465, ieri 7.631 (-166) mentre in terapia intensiva si registrano 337 pazienti, ieri 353 (-16). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 39, ieri 24. In isolamento domiciliare si trovano 959.599 persone, ieri 974.384. I dimessi e i guariti solo nell’ultima giornata sono 59.720.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 335.217 tamponi, ieri 104.793 per un totale di 218.293.677 test eseguiti dall’inizio del monitoraggio. Il tasso di positività nelle ultime 24 è del 13,3 per cento contro il 13 per cento di ieri 16 maggio.

Ieri e oggi

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: