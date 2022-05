Sanna Marin da Draghi, il premier italiano sulla Finlandia nella Nato: «L’Italia è con voi: è un momento storico» – I video

La premier della Finlandia Sanna Marin ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi. Oggi, Finlandia e Svezia hanno presentato la domanda formale di ingresso nella Nato al quartier generale dell’Alleanza di Bruxelles. «Questo è un momento storico per l’Europa e per la Finlandia. E l’Italia appoggia con convinzione la sua decisione», ha detto Draghi in un punto stampa congiunto. «I rapporti tra Italia e Finlandia sono eccellenti, che si sono rafforzati progressivamente. Nelle scorse settimane abbiamo mostrato grande unità rispetto alla situazione in Ucraina, anche nel cercare una soluzione negoziale e continueremo a farlo».

Marin: «La Finlandia è pronta a fare di più per la sicurezza»

«Finlandia e Svezia daranno un gran contributo alla sicurezza», ha detto Marin nel suo intervento. «Abbiamo un esercito forte e moderno e già collaboriamo con la Nato. Sono molto grata al premier Draghi per il sostegno: la Finlandia sarà un partner affidabile e contribuirà alla sicurezza globale».

Il video degli interventi

