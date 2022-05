Venezia, gita vietata a 5 bambini che non fanno religione: le maestre li lasciano fuori dal Duomo

Cinque bambini di una scuola elementare di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, sono stati lasciati sui gradini del Duomo della città mentre i loro compagni di classe partecipavano a una visita all’interno della chiesa. La curiosa punizione, secondo il Gazzettino, sarebbe stata imposta dalle maestre perché i bambini non frequentano l’ora di religione. La classe aveva fatto tappa al Duomo di San Donà per ammirare i mosaici realizzati da padre Marko Rupnik e dal suo gruppo di artisti. In programma quindi non ci sarebbe stata alcuna funzione religiosa. Due mamme hanno denunciato quanto accaduto con una lettera alla dirigente scolastica: «A mia figlia – ha spiegato una madre al quotidiano veneto – sono state consegnate delle parole crociate come passatempo». Al telefono la coordinatrice scolastica avrebbe risposto che «che i mosaici rappresentano scene di Eucarestia e per questo motivo ha deciso, assieme alle altre maestre, di escludere tutti i bambini che non frequentano l’ora di religione». Ora la stessa dirigente sarebbe in attesa di una ricostruzione puntuale della vicenda, prima di prendere eventuali provvedimenti contro le maestre.

Foto da Google Maps

Leggi anche: