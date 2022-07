Mantova, tre ragazzi in bici travolti da un’auto su una strada buia: morto un 16enne

Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto a San Benedetto Po, nel Mantovano. L’incidente è avvenuto lungo un tratto di strada arginale non illuminato poco prima di mezzanotte, quando il 16enne indiano stava tornando a casa in bicicletta assieme ad altri due coetanei. Il ragazzo, ultimo in fila, è stato colpito da un’auto con due persone a bordo che gli è piombata addosso da dietro. Il 16enne è stato scaraventato nella scarpata a diversi metri di distanza. Gli altri due ragazzi invece sono rimasti solo leggermente feriti con lievi escoriazioni dopo la caduta.

