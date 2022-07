Caldo, si aggrava l’allerta in Italia: domani 14 città da bollino rosso, venerdì saranno 16

Aumenta il numero delle città da bollino rosso in Italia per il caldo, in base al monitoraggio del Ministero della Salute che rileva quotidianamente le temperature di 27 capoluoghi di provincia. Dalle 9 città segnalate oggi si passerà a 14 domani, 21 luglio, fino ad arrivare alle 16 previste per venerdì 22. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma sono quelle in cui le temperature, da bollino rosso già oggi, rimarranno tali per i prossimi due giorni. Da domani si aggiungeranno alla lista anche Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo. Mentre venerdì l’allerta si estenderà anche a Verona e Trieste.

