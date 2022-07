Viterbo, bambino di 4 anni muore annegato in piscina: la Procura avvia una indagine

Secondo una prima ricostruzione, il bimbo avrebbe scavalcato un muretto e raggiunto la parte della vasca per adulti, dove l’acqua è più alta

Un bambino di 4 anni è morto annegato in una piscina di una polisportiva a Grotte di Castro, in provincia di Viterbo. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo avrebbe scavalcato un muretto e raggiunto la parte della vasca per adulti, dove l’acqua è più alta. Sul caso stanno indagando i carabinieri e stanno cercando testimoni che possano aiutare a comprendere la dinamica di quanto avvenuto. Intanto, il pm di turno ha già effettuato un primo sopralluogo.

