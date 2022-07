F1, ancora un Gran premio amaro per Leclerc: la sua Ferrari va a muro – Il video

Ancora uno zero per Charles Leclerc. La sua Ferrari è finita in testacoda al 17esimo giro del Gp di Francia sul circuito di Le Castellet, andando a sbattere contro le barriere. Il monegasco, che è rimasto illeso, si trovava in testa alla gara al momento dell’incidente. Con questa salgono a tre le gare in cui Leclerc non è andato a punti, dopo che in Spagna e a Baku si erano improvvisamente rotte le power unit della sua monoposto. Si fa quindi sempre più difficile la rincorsa al mondiale per lui, che al momento si trova secondo, a 38 punti di distanza dall’olandese Max Verstappen, a quota 208. Le Ferrari, spesso competitive in termini di velocità sul giro secco, sono state martoriate da non pochi problemi nelle gare quest’anno, a causa dei quali si trovano in svantaggio rispetto a RedBull nella classifica costruttori: 359 punti a 303.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: