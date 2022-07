Napoli, 15enne in fin di vita: accoltellato nella zona universitaria. Gli amici: «Aggredito senza motivo»

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in centro a Napoli, in Vicoletto II San Giovanni Maggiore, zona universitaria. Secondo quanto raccontato ai carabinieri dagli amici, che ieri sera 23 luglio intorno a mezzanotte hanno seguito il giovane trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, un «uomo di colore» si sarebbe avvicinato al gruppo, e «senza motivo» avrebbe colpito la vittima all’addome con una lama affilata, allontanandosi subito dopo. Sul luogo indicato, però, non sono state trovate tracce di sangue, riporta l’Ansa. Il 15enne di Marano di Napoli – incensurato – è in condizioni critiche e secondo i medici sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo sarebbe stato ferito all’addome, sul fianco destro. Dopo aver subito una prima operazione chirurgica, è stato trasferito all’Ospedale del Mare. Sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare il responsabile.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: